كسوف جزئي للشمس غداً.. يشاهده السعوديون من هذه المناطق

تشهد الكرة الأرضية كسوفاً جزئياً للشمس غداً، الثلاثاء، حيث سيكون مشاهداً في معظم الوطن العربي وأوروبا وغرب آسيا وشمال شرق إفريقيا، وهو الكسوف الثاني والأخير للعام الحالي.

وفي هذا السياق، أفاد رئيس الجمعية الفلكية في جدة، ماجد أبوزاهرة لـ"العربية نت" بأن كسوف الشمس الجزئي سيدوم على مستوى الكرة الأرضية 4 ساعات و4 دقائق ما بين 11:58 صباحاً و04:02 عصراً بتوقيت مكة.

مادة اعلانية

كما أضاف أن الكسوف الجزئي سيكون عميقاً حيث سيغطي قرص الشمس بنسبة 82٪ بالقمر عند ذروته العظمى بسماء مدينة نيجنفارتوفسك الواقعة في غرب سيبيريا.

وعن مناطق مشاهدته في السعودية، أوضح أن كامل مناطق المملكة ستشهد الكسوف الجزئي بكافة مراحله ولكن بنسب متفاوتة.

وستحظى المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية وشرق المملكة بنسبة كسوف أعلى مقارنة ببقية المناطق الأخرى وذلك ما بين 01:30 بعد الظهر و03:50 عصراً.

إلى ذلك، ذكر أن الكسوف الجزئي للشمس يحدث عندما يكون جزء فقط من قرص الشمس مغطى بقرص القمر ما سيجعلها تبدو كما لو أن جزءا أُزيل منها.





وخلال مثل هذا الكسوف يكون شبه ظل القمر وليس ظله يمر فوقنا، وخلال هذا الكسوف سيكون قطر الشمس الظاهري 0.6٪ أكبر من المتوسط، وسيكون القمر قبل 4 أيام فقط من الحضيض مما سيجعله كبيرًا نسبيًا عند الذروة العظمى للكسوف ولكن هذا ليس له تأثير حقيقي على هذا الكسوف لأنه كسوف جزئي.

مكة المكرمة

كما ستشهد مكة المكرمة الكسوف الجزئي لمدة ساعتين و7 دقائق، ابتداءً من الساعة 01:33 بعد الظهر وسيصل الكسوف ذروته العظمى عند الساعة 02:39 بعد الظهر بنسبة (22.1%)، وسينتهي عند الساعة 03:40 عصرًا.

وفي المدينة المنورة، سيبدأ الكسوف الجزئي عند الساعة (01:24 بعد الظهر) وسيصل ذروته العظمى الساعة (2:33 بعد الظهر) بنسبة (27.1%)، وسينتهي عند الساعة 03:37 عصرًا بعد ساعتين و13 دقيقة.

الرياض

أما العاصمة الرياض فسيكون الكسوف الجزئي بنسبة 33.5%، وسيستمر لمدة ساعتين و15 دقيقة، حيث سيبدأ عند الساعة 01:32 بعد الظهر وسيصل ذروته العظمى عند الساعة 02:42 بعد الظهر وسينتهي عند الساعة 03:47 عصراً.

جدة

وستشهد مدينة جدة الكسوف الجزئي الذي سيدوم لمدة ساعتين و6 دقائق، ابتداءً من الساعة 01:32 بعد الظهر ثم سيصل ذروته العظمى عند الساعة 02:38 بعد الظهر بنسبة 21.5%، وسينتهي عند الساعة 03:38 عصرًا.

جدير بالذكر أنه لمراقبة الكسوف يجب عدم النظر أبدًا إلى الشمس مباشرة بدون حماية مناسبة لأن ذلك قد يضر بحاسة البصر، وفق أبو زاهرة.

لذلك يجب اتباع عدد من الطرق لمراقبة الكسوف بأمان مثل نظارات الكسوف فهي منخفضة التكلفة وفعالة في منع أشعة الشمس الضارة.