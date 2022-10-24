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السعودية كورونا

"وقاية": حالات الإصابة بالأمراض التنفسية تنشط خلال الشتاء

العربية.نت - مريم الجابر
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كشفت هيئة الصحة العامة (وقاية) أن حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية، وكذلك كوفيد19 تنشط مع دخول فصل الشتاء وتختلف شدة ضراوتها من شخص لآخر حسب المناعة.

وتوقعت الهيئة ازديادها خلال الفترة القادمة، إذ إن الجميع معرض لخطر الإصابة خاصة ممن لم يتلقوا اللقاح، مشيرة إلى أن هناك ازدياداً في حالات المراجعة لدى أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة في أنحاء المملكة.

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كما أكدت استمرارها في رصد متحورات الفيروس المسبب لكوفيد-19، مبينة أن المتحورات الفرعية لـ"أوميكرون BA5 و BA2" هي السائدة بنسبة تتجاوز 75% من العينات الإيجابية، وتم رصد متحور "XBB" في عدد محدود من العينات الإيجابية.

سلالات الإنفلونزا

وبيّنت أن عمليات رصد الأمراض التنفسية تتم بشكل مستمر في الهيئة، وتتضمن تحديد سلالات الإنفلونزا في حالات الإصابة المؤكدة، حيث يمثل نمط الفيروس B النمط الشائع حالياً بالمملكة، يليه النمط الفيروسي A من سلالتي H1N1 وH3N2.

إلى ذلك، شددت على أهمية استكمال جرعات لقاح كوفيد-19 والجرعات التنشيطية المستحقة، والجرعة الموسمية من لقاح الإنفلونزا، خاصةً لمن لديهم عوامل خطورة للإصابة بالمضاعفات، مثل: كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، مع أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية من العدوى التنفسية، المتمثلة في غسل الأيدي بشكل مستمر، ولبس الكمامة في الأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى حماية الآخرين بتطبيق العزل المنزلي في حال ظهور الأعراض.

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