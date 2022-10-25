ريما بنت بندر: الخلاف مع أميركا ليس سياسياً
سفيرة المملكة في واشنطن أكدت أن مراجعة العلاقة مع السعودية "أمر إيجابي"
قالت سفيرة خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر، في مقابلة مع "سي إن إن" CNN، إن الخلاف بين المملكة والولايات المتحدة "ليس سياسياً، وإنما اقتصادي بحت"، مشيرة إلى أن مراجعة العلاقة بين البلدين "أمر إيجابي"، ومؤكدة على أن المملكة العربية السعودية "ليست المملكة التي كانت عليها قبل 5 أو 10 سنوات".
وقالت الأميرة ريما إن "من الواضح أننا وصلنا إلى نقطة الخلاف، وقد حاول الكثير من الناس تسييس ذلك، لكنك تسمعينه من أصحاب الشأن الآن. الأمر ليس سياسيًا، وإنما اقتصادي بحت، بناءً على خبرة 40 أو 50 عامًا من تحديد التوجهات، ونحن لا ننخرط في سياسة أي شخص، نحن نشارك ببساطة كميزان وعامل استقرار للاقتصاد من خلال سوق الطاقة كما فعلنا تاريخيًا".
وعند سؤالها عما إن كانت المملكة منحازة إلى روسيا، أجابت الأميرة ريما بالقول: "لدى المملكة سياسة التعامل مع الجميع في جميع المجالات، أولئك الذين نتفق معهم والذين لا نتفق معهم، والعلاقة التي نملكها مع روسيا هي التي سمحت لنا بإطلاق سراح أسرى حرب"، مضيفة بالقول: "نحن ننظر إلى دورنا كوسيط ومحاور، لقد دعمنا أوكرانيا إنسانيًا وقدمنا لها أكثر من 400 مليون. لقد تعاونا مع أوكرانيا وبولندا لتقديم 10 ملايين دولار للسماح للاجئين الذين كانوا يخرجون من أوكرانيا وينتقلون إلى بولندا بوصول آمن". وأكدت أن "هذا ما نفعله نحن، وهذه هي قيمة مشاركتنا هل هذا انحياز لروسيا؟ لا".
وعن علاقة المملكة بالولايات المتحدة، أشارت الأميرة ريما إلى أنه "لا يمكن للعالم الاستغناء عن علاقة مع الولايات المتحدة الأميركية بلا شك، فالولايات المتحدة هي الولايات المتحدة، كانت حليفنا الاستراتيجي لمدة 80 عامًا، وكانت شريكنا لمدة 80 عامًا، وأسمع الكثير من الناس يتحدثون عن إصلاح أو مراجعة العلاقة مع المملكة، وأعتقد في الواقع أن هذا أمر إيجابي، هذه المملكة ليست المملكة التي كانت عليها قبل 5 سنوات، إنها ليست المملكة التي كانت عليها قبل 10 سنوات".
-
رفض استئناف اللاعبة الأميركية المحتجزة في روسيارفضت محكمة روسية الثلاثاء استئنافاً تقدمت به لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غرانير على حكم بالسجن تسع سنوات بتهمة تهريب القنّب، متجاهلة التماسها ... رياضات متنوعة
-
أمازون للعربية: أطلقنا شراكات مع 9 شركات سعودية منذ بداية العامالتجارة الإلكترونية في المملكة ستصل إلى 50 مليار ريال بحلول 2025 قصص اقتصادية
-
أرباح مصرف الإنماء ترتفع 34% إلى 989 مليون ريال في الربع الثالثنتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 20.5% شركات
-
وزيرالخارجية السعودي يناقش مع نظيره اليمني هجمات الحوثي على موانئ النفط اليمنيةوناقشا انعكاس تلك الهجمات على أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة بما يشكل "تهديدا خطيرا" يزيد معاناة الشعب اليمني اليمن