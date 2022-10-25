صاحب أشهر أغنية شعبية خليجية "أحب الليل والسهرة".. الموت يخطف بدر الليمون

غيب الموت الفنان الشعبي بدر الليمون بعد معاناة مع المرض، حيث أعلن خبر الوفاة نجل الفنان.

وكان الفنان الليمون تعرض لوعكة صحية شديدة استدعت نقله على الفور إلى أحد المستشفيات.

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يذكر أن الفنان بدر الليمون أحد أبرز الفنانين الشعبيين، حيث بدأ مشواره الفني مبكرا بعمر 15 عامًا، وسجل اسمه في ذاكرة الجمهور بأغانٍ عدة، أشهرها "أحب الليل والسهرة"، وبينها "ما هو غلا"، و"السفينة أبحرت".

وُلد بدر الليمون في بيئة بسيطة خلال حقبة الأربعينيات في مدينة سكاكا بالجوف شمال المملكة، وظهرت موهبته الفنية في مراحل حياته المبكرة، ونجح في كسب محبة جمهور للون الشعبي في المملكة، فاشتهر بإحياء الحفلات الشعبية منذ كان في الخامسة عشرة من عمره، ما جعله يحقق شهرة واسعة تخطت حدود المملكة إلى الخليج، حيث تُقَدر شعوب المنطقة هذا اللون من الفن الطربي.

وامتلك بدر الليمون صوتًا ذهبيًّا أكسبه شهرة كبيرة. ولم تتوقف نجاحاته عند الغناء، حيث استطاع بفضل إصراره وعزيمته أن يُطَوّر من نفسه، فنجح في تنمية موهبته الشخصية وتَعَلم أساسيات القراءة والكتابة في مرحلة متقدمة من حياته.

واشتهر الليمون بلقب "عندليب الشمال"، وقدّم العديد من الأغاني الشعبية الخالدة في ذاكرة أبناء المملكة، ومن أشهرها: (ما هو غلا، أحبها يا ناس هل تسمعون، لا تغيب أرجوك، أنا ماضٍ لا ذكرى، السفينة أبحرت، أحب الليل والسهرة، حبيبتي عندي خبر، بقعة الربيع العامة، خذ حياتي خذ عيني، عزيزي لدي أخبار).