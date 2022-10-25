طالب سعودي يقوم بعمل بطولي.. هذه تفاصيله

سطر شاب سعودي موقفا بطوليا بإنقاذه شخصاً إثر حادث مروري. ونظير موقفه البطولي الذي ساهم في إنقاذ حياة سائق مركبة تعرض لحادث مروري كرمت مدرسة في السعودية أحد طلابها.

وذكرت ثانوية أسامة بن زيد بقنا جنوب غربي السعودية عبر حسابها في تويتر، أنها قامت بتكريم الطالب عبدالرحمن أحمد علي القنوي في الصف الثاني الثانوي نظير قيامه بعمل بطولي على طريق رعلة قنا.







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وأوضحت المدرسة أن الطالب شاهد حادث انقلاب مركبة وسارع إلى إطفاء حريق السيارة وإخراج السائق من المركبة والاتصال بالجهات ذات العلاقة.

‏وأضافت تم تكريم الطالب بشهادة شكر ومبلغ مالي، وحسبت له ساعات تطوع.