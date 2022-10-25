وزير الصحة السعودي: نتابع كافة مستجدات جائحة كورونا

أكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، على متابعة كافة مستجدات جائحة كورونا.

وحول التحور الفرعي الجديد لفيروس كورونا "XBB" ورصده في السعودية، أكد أنه لم تظهر مؤشرات ضراوة وشدة حتى الآن، مع أهمية استكمال اللقاحات لفعّاليتها ضد التحورات.

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وشدد على أهمية متابعة نصائح وإرشادات الوزارة، وهيئة الصحة العامة "وقاية"، وتطبيق الإجراءات الوقائية.

فيما ذكرت هيئة الصحة العامة "وقاية" في السعودية في بيان، الاثنين، أن حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية تنشط مع دخول فصل الشتاء، وتختلف شدة ضراوتها من شخص لآخر حسب المناعة، متوقعة ازديادها خلال الفترة القادمة، وأن الجميع معرض لخطر الإصابة خاصة ممن لم يتلقوا اللقاح ضد وباء كوفيد-19، ومشيرة إلى ازدياد في حالات المراجعة لدى أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة في أنحاء السعودية.

وأكدت استمرارها في رصد متحورات فيروس كورونا، مبينة أن المتحورات الفرعية لـ "أوميكرون BA5 و BA2" هي السائدة بنسبة تتجاوز 75% من العينات الإيجابية، وتم رصد متحور "XBB" في عدد محدود من العينات الإيجابية.

وأشارت "وقاية" إلى أن عمليات الرصد للأمراض التنفسية تتم بشكل مستمر في الهيئة، وتتضمن تحديد سلالات الإنفلونزا في حالات الإصابة المؤكدة، حيث يمثل نمط الفيروس B النمط الشائع حالياً بالمملكة يليه النمط الفيروسي A من سلالتي H1N1 و H3N2.

الجرعات التنشيطية

وشددت هيئة الصحة العامة على أهمية استكمال جرعات لقاح كوفيد-19 والجرعات التنشيطية المستحقة، والجرعة الموسمية من لقاح الإنفلونزا، وخاصةً لمن لديهم عوامل خطورة للإصابة بالمضاعفات، مثل: كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، مع أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية من العدوى التنفسية، المتمثلة في غسل الأيدي بشكل مستمر، ولبس الكمامة في الأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى حماية الآخرين بتطبيق العزل المنزلي في حال ظهور الأعراض.