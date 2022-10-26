الملك سلمان يأمر بالعفو عن 6 باكستانيين
استجابة لطلب رئيس الوزراء الباكستاني
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صرَّحَ مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالعفو وإطلاق سراح ستة أشخاص من الجنسية الباكستانية تم إيقافهم في شهر رمضان الماضي إثر قيامهم بالاعتداء على سيدة باكستانية ومرافقيها بألفاظ مسيئة في ساحة المسجد النبوي الشريف.
ويأتي ذلك استجابةً لطلب رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف بالعفو عنهم.
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