صافاناد للعربية: تخصيص 200 مليون دولار للاستحواذ على مدارس في السعودية والإمارات

شهد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية بين شركة صافاناد المحدودة ومنصة التعليم الدولية غلوبال سكول مانغمنت GSM لضخ مبلغ 200 مليون دولار في قطاع التعليم على مستوى المنطقة.

وفي مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة صافاناد المحدودة كمال باحمدان، إن هذا المبلغ سيخصص للاستحواذ على مدارس خاصة في السعودية والإمارات.

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وأوضح أن هناك عدة استحواذات محددة بين البلدين، وبحجم أكبر في السعودية، لافتا إلى توجيه أكثر من 100 مليون دولار إلى المملكة.

وأضاف باحمدان، أن الشركة تدرس التوسع في قطاعات الحضانات والتعليم عن بعد.

وأشار إلى أن توجيه الاستثمار إلى السوق الخليجية يعكس التطور الحاصل في المنطقة.

وكشف باحمدان، عن إطلاق شركة صافاناد الشرق الأوسط والتي تستهدف جلب الشركات الأجنبية للعمل في المنطقة.