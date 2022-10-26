هيئة المسرح السعودية تتسلم طلبات المشاركة في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي

شرعت هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية بتسلُّم طلبات الترشيح للمشاركة في الدورة الرابعة لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، التي ستقام في إمارة الشارقة بدولة الإمارات خلال شهر فبراير من العام المقبل 2023، ويستهدف الإعلان الفرق المسرحية، والمؤلفين، والمخرجين السعوديين.

وكشفت الهيئة أنه على الراغبين في المشاركة بالمهرجان مراعاة عدة شروط، من أهمها أن يكون النص المسرحي أو الرؤية لم تنتج من قبل، على أن تقتصر المشاركة على مسرح الكبار.

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ومن بين الشروط أن يُكتب النص بلغة مسرحية مميزة، وألا يزيد عدد المشاركين في العرض المسرحي حسب التصوّر على 20 فرداً، وضرورة إرفاق فكرة مفصلة عن المسرحية، والنص المسرحي، والرؤية الإخراجية، إلى جانب وصف مكان العرض وتصميم المناظر والمتطلبات التقنية في طلبات الترشيح للمشاركة، وإرسالها على البريد الإلكتروني.

وأكدت الهيئة أن مدة استقبال الطلبات تمتد من 25 أكتوبر إلى 15 نوفمبر، وتليها مرحلة الفرز والتقييم خلال المدة 18- 26 نوفمبر، وأخيراً مرحلة الاعتماد التي ستكون في المدة من 27 -30 نوفمبر.

ومهرجان الشارقة للمسرح الخليجي الذي تأسس عام 2015 مناسبة مسرحية خليجية تُنظّم كل سنتين في شهر فبراير بإمارة الشارقة على مدى 7 أيام، وتتسابق الفرق المسرحية الخليجية على جوائز في مختلف عناصر العرض المسرحي، وذلك لإبراز التجارب المسرحية في المسرح الخليجي، والإسهام في تطوير المحتوى، ونشر الوعي المسرحي في المجتمع الخليجي، فضلاً عن دعم وتشجيع التجارب، واكتشاف المواهب والقدرات الفنية.

وتأتي المشاركة ضمن مبادرة هيئة المسرح والفنون الأدائية في تمثيل السعودية دولياً، وتهدف من خلالها إلى تعزيز حضور قطاع المسرح إقليمياً ودولياً، وزيادة عدد المشاركات السنوية في المحافل المسرحية الخليجية، وتبادل المعرفة بين المسرح السعودي والمسرح الخليجي، بالإضافة إلى اكتشاف رؤى ومعارف مبتكرة، وبناء قدرات مستمدة من التجارب المسرحية بدول الخليج