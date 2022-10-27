السعودية.. منصة ‎"حاضرين" لتسهيل حضور المونديال

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة منصة التواصل الموحدة "حاضرين" لتقديم الخدمات اللوجستية للمواطنين والمقيمين والسياح داخل المملكة، الراغبين في حضور مباريات وفعاليات كأس العالم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الرياضة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وشركة مطارات القابضة.
يأتي إطلاق منصة "حاضرين" بهدف توفير المعلومات الإرشادية والتعليمات والخدمات التي تسهل تجربة الراغبين في حضور مباريات كأس العالم أو السياح أثناء وجودهم في المملكة خلال فترة المونديال، كما ستمكن المنصة المستخدمين من التعرف على أبرز الوجهات السياحية الوطنية والفعاليات المقامة فيها بكل يسر.
وفي حالة وجود استفسار أو الرغبة في معرفة أي معلومات أو طلب المساعدة يمكن الاتصال بالمركز الوطني للعمليات الأمنية عبر الرقم (911)، ولمزيد من المعلومات عن خدمات المنصة بإمكان جميع المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة: www.HereForYou-sa.com
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