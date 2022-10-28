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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية

10 آلاف منشأة سعودية تتسابق لخطف "جائزة العمل"

تتسابق 10 آلاف منشأة في السعودية لخطف 24 جائزة في 3 مسارات رئيسية ضمن جائزة العمل التي تنفذها وزارة الموارد البشرية

العربية.نت - الرياض
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تتسابق 10 آلاف منشأة في السعودية لخطف 24 جائزة في 3 مسارات رئيسية، في "جائزة العمل" بنسختها الثانية لمنشآت القطاع الخاص، في حفل يرعاه الأربعاء القادم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية المهندس أحمد الراجحي.

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تعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات، وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية، بما يرفع من مستوى التنافسية ويشجع القوى العاملة على العمل فيها.

وتحوي الجائزة على 3 مسارات رئيسة، وهي "مسار التوطين"، و"مسار بيئة العمل"، و "مسار المهارات والتدريب"، وشارك في استبانة ترشيح المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة أكثر من 200 ألف موظف.

يشار إلى أن اختيار هذه المسارات جاء لأهميتها الاستراتيجية، للإسهام في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزهم على الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة، وحث المنشآت للاستثمار في تنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية، وزيادة معدل استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي.

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