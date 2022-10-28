10 آلاف منشأة سعودية تتسابق لخطف "جائزة العمل"
تتسابق 10 آلاف منشأة في السعودية لخطف 24 جائزة في 3 مسارات رئيسية ضمن جائزة العمل التي تنفذها وزارة الموارد البشرية
تتسابق 10 آلاف منشأة في السعودية لخطف 24 جائزة في 3 مسارات رئيسية، في "جائزة العمل" بنسختها الثانية لمنشآت القطاع الخاص، في حفل يرعاه الأربعاء القادم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية المهندس أحمد الراجحي.
تعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات، وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية، بما يرفع من مستوى التنافسية ويشجع القوى العاملة على العمل فيها.
وتحوي الجائزة على 3 مسارات رئيسة، وهي "مسار التوطين"، و"مسار بيئة العمل"، و "مسار المهارات والتدريب"، وشارك في استبانة ترشيح المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة أكثر من 200 ألف موظف.
يشار إلى أن اختيار هذه المسارات جاء لأهميتها الاستراتيجية، للإسهام في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزهم على الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة، وحث المنشآت للاستثمار في تنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية، وزيادة معدل استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي.
-
أكبر مدرسة لتعليم قيادة المركبات بالسعودية.. هذه التفاصيلبدأ العد التنازلي لإنشاء أكبر مدرسة في السعودية لتعليم قيادة المركبات في مكة المكرمة، والتي ستفتتح أبوابها قريباً على أرض المملكة.فقد كشف المشرف على ... السعودية
-
فهد بن جلوي: اليوم الأول من دورة الألعاب السعودية حمل نتائج مبشرةأكد الأمير فهد بن جلوي مدير دورة الألعاب السعودية أن اليوم الأول من المنافسة حقق الكثير من النتائج المبشرة، مشيراً إلى أن الإعلان عن النسخة المقبلة ... رياضات متنوعة
-
السعودية.. منصة "حاضرين" لتسهيل حضور المونديالأطلقت الهيئة السعودية للسياحة منصة التواصل الموحدة "حاضرين" لتقديم الخدمات اللوجستية للمواطنين والمقيمين والسياح داخل المملكة، الراغبين في حضور ... السعودية