بالصور.. تألق هيفاء وإليسا في موسم الرياض

شهد مسرح محمد عبده -أرينا - في منطقة بوليفارد رياض سيتي افتتاح أولى حفلات روتانا في موسم الرياض، على المسرح الكبير الذي احتضن نجوم الأغنية العربية في موسم الرياض الماضي.

لقاء نادر

وافتتح نجوم الأغنية اللبنانية هيفاء وهبي، وإليسا، احتفالات الموسم الجديد، واللتان نادرا ما تجتمعان تحت مظلة واحدة.

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وتفاعل الجمهور مع أغنيات هيفاء وهبي، كما تفاعلوا مع لمسة الوفاء التي قدمتها إليسا للمطربة المصرية شيرين بالتغني ببعض أعمالها.

"ربكة هيفاء"

بدت على هيفاء وهبي "ربكة" خلال مواجهتها للإعلام السعودي لأول مرة رفقة سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا الذي قدمها للمؤتمر الصحافي .

واعتبرت هيفاء في تصريحات لـ"العربية.نت" أن هذه الحفلة جاءت في وقتها، معربة عن سعادتها لمشاركتها في "موسم الرياض".

وبدأ التفاعل مع هيفاء منذ لحظة إعلانها عن الحفل على حسابها في "تويتر"، كما استمر خلال تقديمها لأغنياتها في الحفل.

عيد ميلاد إليسا

النجمة إليسا كانت على الموعد لتقدم الوصلة الثانية وتألقت خلال الحفل الذي تزامن مع عيد ميلادها.

وأشارت إلى أن موسم الرياض "حدث عالمي" تعدى حدود الوطن العربي.