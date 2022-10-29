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خلال مشارقة الفرقة الوطنية السعودية

الفرقة الوطنية السعودية تشارك بمهرجان الموسيقى بالقاهرة

تعزيز التبادل الثقافي الدولي، ونشر الثقافة الموسيقية السعودية

العربية.نت - الرياض
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قدَّمت الفرقة الوطنية السعودية والكورال عرضاً غنائياً خلال مشاركتها في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المنعقد حالياً بالقاهرة، حيث حضر العرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

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وتنوعت مشاركة الفرقة الوطنية السعودية والكورال في عروضها على مسرح محمد عبدالوهاب بمعهد الموسيقى العربية بين الأغاني الوطنية وميدلي غنائي من الأغاني السعودية الفلكلورية والطربية والحديثة بمشاركة 16 من العازفين والكورال السعودي، التي تعكس الثقافة السعودية، ونالت إعجاب الجمهور.

وأشار الرئيس التنفيذي المكلَّف لهيئة الموسيقى، رئيس الوفد، سلطان البازعي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بهذه المناسبة، إلى أن هيئة الموسيقى تهدف من مشاركتها في المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي الدولي، ونشر الثقافة الموسيقية السعودية، وتكثيف حضور القطاع الموسيقي في المحافل الثقافية الدولية المرموقة.

وقال البازعي إن هذه المشاركة الأولى للفرقة السعودية في مهرجان الموسيقى العربية، منوِّهًا بالنجاحات التي حقَّقتها الفرقة رغم حداثة تأسيسها بالعزف مع فرق موسيقية عالمية آخرها في باريس.

وأوضحَ الرئيسُ التنفيذي لهيئة الموسيقى المكلَّف، أن الفرقة لديها برنامج تدريبي مكثف في العامين المقبلين لتطوير أدائها وإمكانياتها في العزف؛ لتمثيل الموسيقى السعودية في جميع المحافل حول العالم.

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