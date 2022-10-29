وزارة الحج والعمرة تؤكد ضرورة الالتزام بفترة تأشيرة العمرة

أكدت وزارة الحج و العمرة في السعودية، اليوم السبت، على ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة الالتزام بالفترة المحددة في تأشيرة العمرة، والتي تتراوح بين 30 - 90 يوماً والمغادرة قبل انتهائها.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن إطلاق المنصة الحكومية الموحدة "نسك" وذلك لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج "رؤية السعودية 2030".

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وانطلقت "نسك" بالتعاون والشـراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، حيث ترتبط بالخدمات المقدمة على "روح السعودية"، بهدف إثراء رحلة ضيف الرحمن وتسهيل إجراءات الحجز والتواصل لتقديم باقات وبرامج متنوعة للارتقاء بتجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

منصة "نسك"

كما تمكن "نسك" الراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيـرات والتصاريح اللازمة، وحجز الباقات والبـرامج إلكتـرونيا، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقاً ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيًا على المعتمرين والزوار.

يشار إلى وزارة الحج والعمرة السعودية أوضحت في وقت سابق أنه منذ بداية عام 1444هـ أصدرت أكثر من مليوني تأشيرة للراغبين في أداء العمرة وذلك عبر 176 دولة حول العالم.