أخضر الصم يحقق البرونزية الثانية بالأولمبياد العالمي للبولينغ

حقق المنتخب السعودي للصم الميدالية البرونزية في منافسات الفرق رباعي في بطولة الأولمبياد العالمي الصيفي للصم للبولينغ الذي يقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2022 الجاري.

وجاء تحقيق المنتخب السعودي للبرونز بعد أن حل في المركز الثالث في منافسات الفرق، حيث حقق المركز الأول منتخب كوريا الجنوبية وحصد لاعبوه الميدالية الذهبية.

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وجاء منتخب ماليزيا في المركز الثاني وحصد لاعبوه الميدالية الفضية، والأخضر في المركز الثالث وحصد لاعبوه البرونز، ومنتخب تايبيه في المركز الثالث مكرر وحصد لاعبوه كذلك البرونز.

ومثل المنتخب في مسابقة الفرق اللاعبين "بسام عريف وباسم عريف وبلال عريف وفهد الرميح ومحمد عريف وعبد الله الرميح". ويمثل فريق السيدات في هذه البطولة اللاعبات "لجين النجار ودعاء بخاري ودعاء العرياني ومروج النويهي"، ويشرف المدرب ماجد العصيلاني على المنتخب فنياً.

وتعتبر هذه الميدالية هي الثانية للمنتخب في البطولة بعد أن حقق الميدالية البرونزية، الاثنين الماضي، في منافسات الزوجي ويشارك في البطولة 21 منتخبا.

من جانبها، هنأت رئيسة البعثة وعضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم فايزة نتو، اللاعبين وأعضاء المنتخب بتحقيق هذا الإنجاز، متمنية لهم التوفيق في منافسات الأساتذة غدا الأحد وتحقيق أفضل النتائج وتشريف الوطن في هذا المحفل الدولي للصم.

ونوهت فايزة نتو بدور مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور سعيد القحطاني ومتابعته واهتمامه بكل تفاصيل المنتخب، ومقدمة شكرها إلى القيادة الرياضية برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائبه الأمير فهد بن جلوي على دعمهم واهتمامهم المستمر لرياضة الصم.