بحوزتهم 2000 بصمة.. إيقاف تشكيل إجرامي امتهن الاحتيال المالي

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، إن نيابة الأموال باشرت التحقيق مع تشكيل إجرامي مكون من مواطن و6 مقيمين من جنسية آسيوية امتهنوا جريمة الاحتيال المالي.

وأوضح المصدر أن المتهمين درجوا على الاتصال بالضحايا وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية، ومن ثم الاستيلاء على بياناتهم السرية والدخول على حساباتهم البنكية وسرقة الأموال منها.

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وأضاف أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن باستخراج سجل تجاري في نشاط الاتصالات، وتمكين الوافدين من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم.

ووجِد لدى التشكيل الإجرامي أكثر من 2000 بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية.

وأكد المصدر أنه تم إيقاف المذكورين كون التهم الموجهة إليهم موجبة للتوقيف، مبيناً أن الجناية في ذلك موجبة للمساءلة الجزائية المشددة طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وشدد على أن النيابة العامة لن تتوانى في إحالة الجناة للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.