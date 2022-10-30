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الطفلة نورة البالغة من العمر 5 سنوات

صورة الطفلة الناجية من الغرق في متنزه التلال بالجبيل

والد الطفلة نورة يروي للعربية.نت تفاصيل نجاتها من الغرق بالجبيل

العربية . نت- نادية الفواز 
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بمشاعر مليئة بالفرح، شرح والد الطفلة الناجية من الغرق بالجبيل، تفاصيل نجاتها على يد منقذ الطفلة علي المري، الذي بادر بإلقاء نفسه في الماء لإنقاذها بعد أن راعه موقف سقوط الطفلة ولحاق والدتها بها لإنقاذها.

وقال مسفر المري في حديثه لـ"العربية.نت" إن الطفلة نورة البالغة من العمر 5 سنوات نجت بحمد الله بعد أن قام منقذها المواطن علي المري. وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تذهب أسرته إلى هذا الموقع، مبينا أن الخبر لم يصله إلا متأخرا بسبب ظروف عمله وعدم قدرته على الاتصال بأسرته.

السياج المنخفض

وتابع أن السياج في الموقع فيما يبدو قصير مما جعل الطفلة نورة تتجه للبحر.

وقال: إنه عندما سألها ذكرت له أنها أرادت أن تمسك سمكة رأتها في البحر.

وسرد المري التفاصيل، مؤكدا أن الطفلة بمجرد سقوطها قامت والدتها بإلقاء نفسها خلفها لإنقاذها وهي لا تتقن السباحة إلا أنها حاولت إنقاذ الطفلة.

وتابع أن الطفلة ووالدتها ولله الحمد بخير، وأن الضرر عبارة عن إصابات وخدوش بسيطة.

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منقذ الطفلة

وعن منقذ الطفلة علي المري أوضح والد الطفلة أنه من عموم قبيلته، والحادثة جمعت بينهما، وختم حديثه أنه قام بتقديم الشكر له، داعيا الله أن يجزيه عن إنقاذ نورة خير الجزاء، وأن يكتب له الصحة والعافية.

ضجة واسعة

يشار إلى أن الواقعة كانت حدثت في متنزه التلال بالجبيل الصناعية، وأثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعليقات مثنية على فعلة الشاب وكرم أخلاقه وشجاعته.

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