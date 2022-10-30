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لقطة من الفيديو الأصلي ولقطة من الفيديو الجديد

فيديو مؤثر.. أب سعودي وابنه يعيدان مشهداً بعد 27 عاماً

أخصائي نفسي لـ"العربية.نت": "في حال كبار السن، يكون الوالدان في أشد الحاجة لبر الأبناء لما يعتريهما من الضعف والمرض وغيره"

العربية.نت - حامد القرشي 
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أعاد أب سعودي وابنه مؤخراً تصوير مشهد، وذلك بعد مرور 27 عاماً على تصوير المشهد الأصلي.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، الابن يمازح والده وسط أجواء من الفرحة والسعادة لدى الأب.

وأثار المقطع الذي تلقى أصداء واسعة وإشادة كبيرة، مشاعر السعوديين الذين وصفوه بالمؤثر، لافتين إلى أن الابن بعد هذه السنوات أدخل السرور في قلب والده بإعادة نفس المشهد.

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وحول هذا المشهد، قال الأخصائي النفسي عبدالله محمد المحمادي لـ"العربية.نت": "إدخال السرور على نفوس الوالدين ورسم البسمة على محياهما يطمئنهما نفسياً"، موضحاً أنه "رغم المتغيرات إلا أن هناك من يقدم دروساً في البر ورضا الوالدين كوننا مجتمعا متلاحما".

وأشار إلى أنه "في حال كبار السن يكون الوالدان في أشد الحاجة لبر الأبناء لما يعتريهما من الضعف والمرض وغيره"، مبيناً أن الابن بتصرفه في إعادته لتصوير المشهد "أدخل الفرحة في قلب والده".

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