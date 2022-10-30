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الباكستاني عثمان أرشد

يمر بـ3 دول ليصل للسعودية.. باكستاني يتوجه لأداء الحج سيراً على الأقدام

الباكستاني عثمان أرشد يقطع خلال رحلته 5400 كلم خلال 7 أشهر حتى الوصول إلى مكة المكرمة

العربية.نت - نادية الفواز
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انطلق شاب باكستاني (25 عامًا) في رحلة سيرًا على الأقدام من باكستان إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج المقبل.

ووفقًا لتقارير باكستانية، فإن الشاب الذي يُدعى عثمان أرشد، بدأ رحلته من إقليم بلوشستان الباكستاني، ومنه يتجه إلى إيران، ثم العراق، وسيمر كذلك بالكويت قبل الوصول إلى المملكة العربية السعودية.

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ويُتوقع أن تستغرق الرحلة ما يقارب 7 أشهر، يقطع خلالها 5400 كلم حتى الوصول إلى مكة المكرمة.

وأشار أرشد، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إلى أن الرحلة ستكلفه 6800 دولار، وقد حصل على جميع الأوراق القانونية والتصاريح والتأشيرات المطلوبة لجميع الدول التي سيمر بها.

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