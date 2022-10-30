هيئة "التراث" تُطلق اليوم مسابقة بيوت عسير الملونة
تتمحور المسابقة حول تلوين سبعة بيوت مختلفة في قريتي آل مسلم، ووادي جناب
تُنظم هيئة التراث مسابقة "بيوت عسير الملونة" الموجهة لمختلف الفئات العمرية؛ وذلك خلال الفترة من اليوم 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2022م وبرعاية أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.
وتهدف المسابقة إلى إبراز الفنون التراثية العريقة التي عرفت بها منطقة عسير، والمرتبطة بالزخارف والألوان في العمارة المحلية للمنطقة.
وتتمحور المسابقة حول تلوين سبعة بيوت مختلفة في قريتي آل مسلم، ووادي جناب بمحافظة الحرجة بمنطقة عسير، على مدى أيام المسابقة من فترة الصباح إلى ما قبل غروب الشمس.
كما تقدم للزوار فعاليات تحكي تاريخ وتراث هذه البيوت السبعة، وصوراً من تلوينها، إضافة إلى منطقة مساحات لونية تراثية، يعيش من خلالها الضيوف تجربة مليئة بالتنوع البصري والحسي مع بعض التجارب التفاعلية في استخراج اللون من الطبيعة.
وتتضمن المسابقة أنشطة مصاحبة مخصصة للأطفال تستهدف تعريفهم بأصل اللون ومكوناته، من خلال ورش عمل تطبيقية، مع استمتاعهم بتجربة ثقافية مختلفة يحضر فيها راوي للقصص.
كما تُسجل مبادرة "عام القهوة السعودية" حضورها عبر منطقة خاصة تُقدم فيها القهوة السعودية لعموم الزوار، إلى جانب العروض التقليدية حيّة على أنغام الناي مستوحاة من تراث المنطقة الغني.
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