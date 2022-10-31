السعودية.. الداخلية ترد على ادعاءات أحد رجال الأمن
المتحدث باسم وزارة الداخلية أكد أن التحقق في ما ذكره رجل الأمن أثبت عدم صحة ادعاءاته، حيث إن إيقاف راتبه جاء بسبب تغيبه عن عمله من دون عذر لمدة 76 يوماً
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ردّت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، على ادعاءات أحد رجال الأمن الذي قال في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل إن مرجعه اتخذ إجراءات غير نظامية بحقه.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية أن التحقق في ما ذكره رجل الأمن أثبت عدم صحة ادعاءاته، حيث إن إيقاف راتبه جاء بسبب تغيبه عن عمله من دون عذر لمدة 76 يوماً، منها شهران متواصلان.
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واتضح من خلال التحقيق إساءة استغلال رجل الأمن هذا للسلطة النظامية أثناء تغيبه عن العمل في قضايا جار الاستدلال بشأنها.
وأضاف المتحدث: "نؤكد على منسوبي القطاعات العسكرية الالتزام بالأنظمة المرعية في المملكة والتعليمات المبلغة بخصوص كل ما يتعلق بالتظلم من الإجراءات التي تتخذ بحقهم".
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