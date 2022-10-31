السعودية.. منح 700 محامية رخصة مزاولة المهنة

أصدر وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، موافقته على إصدار 700 رخصة محاماة جديدة للمحاميات، ليبلغ إجمالي عددهن 2100 محامية يعملن في مختلف مناطق السعودية.

وأوضحت الوزارة أنها وفرت من خلال بوابة ناجز، مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمحامين والمتدربين، منها خدمة "طلب ترخيص محاماة"، و"طلب تجديد ترخيص محاماة"، وخدمة "قيد محام متدرب جديد"، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على "شهادة تعريف للمحامي المتدرب" إلكترونياً.

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وأبانت أن البوابة توفر كذلك خدمة "انتقال محام متدرب إلى آخر"، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر والحصول على "شهادة تعريف للمحامي المتدرب" حديثة وإلكترونية.

وأشارت إلى أن الخدمات المتاحة عبر بوابة ناجز للمحامين والمحاميات تأتي في إطار سعيها لدعم المحامين والتيسير على المستفيدين وتوفير الجهد والوقت عليهم.