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"صوت السعودية".. مسابقة عالمية لاكتشاف المواهب الموسيقية

"صوت السعودية" بوصفها مسرحا افتراضيا مفتوحا للأفراد الموهوبين للغناء بصوت سعودي يعكس ثراء فنون المملكة وثقافتها

العربية .نت - نادية الفواز 
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أطلقت هيئة الموسيقى في السعودية مسابقة موسيقية عالمية في منصة "تيك توك" بعنوان "صوت السعودية"، لتمكين واكتشاف المواهب الموسيقية المحلية وخلق مجال تنافسي سعودي في منصة اجتماعية دولية.

وقال الرئيس التنفيذي المكلَّف لهيئة الموسيقى سلطان البازعي، إن المسابقة تعد أوسع عملية لاكتشاف المواهب وهذا ما أكده عدد المشاهدات والمشاركات، مبيناً أنها ستكون فرصة للجمهور للتصويت للمواهب الأفضل، الذين ينتظرهم دعم خاص لتطوير مواهبهم وقدراتهم الموسيقية.

وتأتي مسابقة "صوت السعودية" بوصفها مسرحاً افتراضياً مفتوحاً للأفراد الموهوبين للغناء بصوت سعودي يعكس ثراء فنون المملكة وثقافتها، كما ترحب المسابقة بالمواهب السعودية من جميع أنحاء العالم، إضافة للمواهب المقيمة في المملكة، عبر المشاركة بشكل مباشر.

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وستقدم الهيئة 10 جوائز كبرى للفائزين؛ وذلك لمواكبة الانتشار الواسع للمسابقة التي حظيت بمشاركات واسعة من المواهب المحلية، حيث بلغت مشاهدات مقاطع الفيديو المنشورة في وسم (#صوت_السعودية) أكثر من 230 مليون مشاهدة.

كما حظيت المسابقة بتفاعل جماهيري قُدر بحوالي 2.8 مليون تفاعل بين تسجيل إعجاب ومشاهدة وتعليق، إضافةً إلى مشاركة حوالي 20 ألف موهبة، لتحقق بذلك نجاحاً في قطاع الموسيقى والمواهب المحلية بالمملكة.

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