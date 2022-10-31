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من الأفلام السعودية التي ستم عرضها في هذه الدورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
من الأفلام السعودية التي ستم عرضها في هذه الدورة من مهرجان البحر الأحمر

7 أفلام سعودية في الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر

برنامج المهرجان الذي سيقام في مدينة جدة يضم أكثر من 130 فيلماً سيتم عرضها من 1 إلى 10 ديسمبر

العربية.نت - مريم الجابر 
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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن العرض العالمي الأول لسبعة أفلام سعودية، إضافةً إلى 18 فيلماً قصيراً، وذلك ضمن برنامجه الذي يضم أكثر من 130 فيلماً سيتم عرضها خلال المهرجان في دورته القادمة التي ستقام في مدينة جدة، على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر وذلك من 1 إلى 10 ديسمبر من العام الجاري.

وتمت عملية اختيار الأفلام بحيث تلقي الضوء على أبعاد جديدة وآليات سينمائية وروائية يستخدمها صناع الأفلام السعوديين في مختلف أنحاء المنطقة، حيث يركز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بصفة خاصة على إبراز المواهب والإبداعات لصناع الأفلام الشباب في المنطقة بأسرها.

من الأفلام السعودية التي سيتم عرضها في هذه الدورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
من الأفلام السعودية التي سيتم عرضها في هذه الدورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وبهذه المناسبة، علق محيي قاري، مدير البرنامج السعودي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قائلاً: "لقد شهدنا تطوراً كبيراً في صناعة السينما السعودية منذ الدورة الافتتاحية للمهرجان، حيث يعد عرض سبعة أفلام سعودية في قائمة أفلام مهرجان هذا العام، خير دليل على تطور ونضج تجربة صناعة السينما في المملكة. فقد أتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الفرصة لعرض مواهب صناع الأفلام السعوديين". وأضاف قاري: "نفخر بنجاحنا في إطلاق هذا المنبر الذي نجح في إبراز المواهب المتألقة وفتح لها الطريق نحو العالمية".

ويختتم المهرجان الدولي فعالياته بفيلم "طريق الوادي" للكاتب والمخرج السعودي خالد فهد والفيلم من بطولة كل من حمد فرحان ونايف خلف وأسيل عمران. ويحكي الفيلم قصة علي الذي هجرت أخته منزلهم للدراسة، وهي التي كانت تحيطه بالقبول والمحبّة، فيقرر والد علي اصطحابه في رحلة إلى الوادي صوب معالجٍ شعبي، ليخلّصه من وصمة النق. وبينما يتوه علي في الرحلة عن والده، يكتشف، مستعيناً بالتجلّد والصلابة، أن هذه الرحلة تخبّئ له الكثير من التحدّيات التي يمكن مع تجاوزها أن يهزم اختلافه.

ويُعرض في المهرجان أيضاً فيلم "الخلاط+" للمخرج فهد العماري المستوحى من سلسلة "الخلاط" التي حققت أكثر من 1.5 مليار مشاهدة على الإنترنت.

من الأفلام السعودية التي سيتم عرضها في هذه الدورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
من الأفلام السعودية التي سيتم عرضها في هذه الدورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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كذلك يعرض في المهرجان فيلم "عبد" للمخرج منصور أسد، وفيلم "سطار" للمخرج عبدالله العراك، كما يعرض فيلم "بين الرمال" لصانع الأفلام السعودي محمد العطاوي.

أما فيلم "أغنية الغراب" الذي سيعرض في المهرجان فهو أول فيلم للمخرج السعودي محمد السلمان. وتبدأ أحداث الفيلم حينما يُشخّص ناصر بالسّرطان، فتستحيل حياته إلى جحيم، ولا ينقذه منه إلا الفتاة الجديدة الآسرة التي تسيطر على هواجسه.

كذلك سيعرض فيلم "شيابني هني"، وهو إنتاج مشترك بين السعودية والكويت من إخراج زياد الحسيني. ويروي الفيلم قصة صديقي طفولة يعثران فجأةً على مخبأ للبنادق المسروقة ويستشرفا فيه فرصةً لثراءٍ عظيم.

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