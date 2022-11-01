بصحة جيدة.. العثور على طفلة مكة المفقودة بعد أيام على اختفائها

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الأيام الماضية بخبر اختفاء طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات قرب الحرم المكي وسط حالة من الحزن والغضب.

إلا أن الأجهزة الأمنية في العاصمة المقدسة تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من العثور عليها، حيث أكد والدها أنها بصحة جيدة.

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فقد بدأت القصة عندما اختفت رتيل أسعد في ممشى الشوقية يوم السبت الماضي عند الساعة 11 والنصف ليلاً.

من جهتها، أكدت والدتها أن الطفلة كانت مخطوفة من قبل مجهولين غيروا في ملامحها وقصوا شعرها بهدف الخطف.

رتيل مفقودة مكة اللهم احرسها بعينك التي لا تنام اللهم احفظها من كل سوء اللهم كما رددت يوسف لأبيه رد رتيل لأمها ردا جميلا عاجلا غير آجل بتمام صحتها وعافيتها يارب #مفقودة_الشوقيه #رتيل_مفقودة_مكه #مكة #مفقودة_مكة_رتيل pic.twitter.com/N0ArncoQYl — ولاء المطرفي 🇸🇦 (@b_srab) November 1, 2022

استنفار أمني وشعبي

وعندما وجدوا أن هناك استنفاراً أمنياً وشعبياً وأن موضوع خطفها أصبح وسماً "ترند" قاموا بإيصالها للحرم حيث تم العثور عليها.

كما أضافت أن الطفلة ترقد من الصباح لكونها متعبة بسبب البكاء ووجودها مع غرباء، مؤكدة أن الأسرة عاشت ظروفاً عصيبة بعد اختفائها.

وبيّنت أن الطفلة لم تعرف أين كانت ولكن الجهات الأمنية تتابع القضية ليتم القبض على الخاطفين بأقصى سرعة.