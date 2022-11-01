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طيار سعودي
من حفل التخرج

بمرتبة الشرف.. أول طيار سعودي يتخرج من سلاح الجو الروسي

العربية.نت - نادية الفواز 
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بكلمات ملؤها الفخر، قدّم سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التهاني للطيار فيصل العطوي‏ بعد تخرجه من أكاديمية القوات الجوية التي يطلق عليها اسم "البروفيسور إن إي جوكوفيسكي و يوري غاغارين"، بمدينة سيزران كأول طيار سعودي من روسيا.

لحظات مؤثرة لوداع طيار سعودي في آخر رحلة طيران السعودية لحظات مؤثرة لوداع طيار سعودي في آخر رحلة طيران

وأظهر مقطع فيديو لمدرسة الطيران العسكرية العليا، حفل التخرج الذي أقيم بها لأكثر من 400 طيار.

ومن بين هؤلاء، حصل 11 متخرجاً على الدبلوم مع مرتبة الشرف والميدالية الذهبية.

فيما حصل 55 متخرجا على الدبلوم مع مرتبة الشرف.

والد الطيار: عمل دؤوب

في حين غرّد والد الطيار فيصل العطوي معبرا عن سعادته وفخره بتخرج ابنه، مقدما شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد ولوزير الدفاع السعودي على إتاحة الفرصة للشباب السعودي للدراسة في أفضل جامعات العالم.

كما قال: "إننا اليوم نشعر بالفخر لأننا نقطف ثمار الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب، شاكراً كذلك أمير منطقة تبوك لدعمه المستمر لأبناء المنطقة.


تفاعل عبر مواقع التواصل

وقد تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الخبر، فيما توالت التبريكات عبر هاشتاغ #فيصل_العطوي داعين للطيار بالتوفيق والسداد.

يذكر أن هذه أول مرة تخرّج هذه المدرسة طيارين دخلوا إليها في عام 2017.

من حفل التخرج
من حفل التخرج

كما حضر الحفل نائب قائد القوات الجوية الفضائية الروسية الفريق سيرغي درونوف، والفريق ألكسندر ماكسيمتسيف.

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