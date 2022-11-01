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تعرضت لأزمة صحية.. نقل طفلة بطائرة من العراق للسعودية

العربية.نت- نادية الفواز 
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أعلنت سفارة السعودية في بغداد إرسال وزارة الصحة طائرة إخلاء طبي إلى مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، لنقل الطفلة السعودية سارة الشمري.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أن الطفلة تعرضت لأزمة صحية، خلال وجودها برفقة عائلتها التي تزور العراق.

كما أوضحت أن حالتها الصحية استدعت نقلها إلى المملكة بطائرة إخلاء طبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية تتابع مثل هذه الحالات الحرجة للمواطنين خارج المملكة وتقوم بكافة الإجراءات لنقلهم للبلاد عبر الإخلاء الطبي عندما تستدعي الحالة هذا الإجراء.

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