تعرضت لأزمة صحية.. نقل طفلة بطائرة من العراق للسعودية

أعلنت سفارة السعودية في بغداد إرسال وزارة الصحة طائرة إخلاء طبي إلى مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، لنقل الطفلة السعودية سارة الشمري.

ارسلت حكومة #المملكة_العربية_السعودية ممثلة ب #وزارة_الصحة طائرة اخلاء طبي الى مطار اربيل في اقليم كردستان العراق لنقل الطفله السعودية ساره فيصل الشمري والتي تعرضت الى أزمة صحية خلال وجودها برفقة عائلتها التي تزور العراق، واستدعت نقلها الى المملكة لتلقي الرعايه الطبية اللازمة. pic.twitter.com/oUdXDwGqey — السفارة في بغداد (@KSAEmbassyIRAQ) November 1, 2022

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أن الطفلة تعرضت لأزمة صحية، خلال وجودها برفقة عائلتها التي تزور العراق.

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كما أوضحت أن حالتها الصحية استدعت نقلها إلى المملكة بطائرة إخلاء طبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية تتابع مثل هذه الحالات الحرجة للمواطنين خارج المملكة وتقوم بكافة الإجراءات لنقلهم للبلاد عبر الإخلاء الطبي عندما تستدعي الحالة هذا الإجراء.