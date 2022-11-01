سعودية تحقق ميدالية ذهبية في حمل الأثقال.. تعرفوا إليها

سجلت رحمة الخواهر الرباعة في نادي النور إنجازاً تاريخياً في دورة الألعاب السعودية 2022 بعد أن خطفت أول ميدالية ذهبية في الدورة، إثر حصولها على المركز الأول في منافسات رفع الأثقال وزن 49 كيلوغراماً.

وأوضحت الخواهر في حوار مع "العربية.نت" أنها بدأت حب الرياضة من خلال التايكوندو حيث تدربت مع البطلة خديجة المؤمن ومن ثم بدأت تحب اللعبة وأكملت ممارستها مع الكابتن عباس ال قيصوم وجعفر ال باقر.

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كما أوضحت أن التدريب على دورة الألعاب السعودية كان بإشراف الكابتن عباس ال قيصوم في برنامج متكامل وخاص مكنها من التطور في فترة لا تتجاوز 3 أشهر لتستطيع تحقيق هذا الإنجاز الكبير في فترة قصيرة.

إلى ذلك، قال إن الداعم الأكبر لها هو فريقها وزميلاتها في اللعبة وخصوصاً شقيقتها فاطمة والبطلة خديجة المؤمن، مشيرة إلى أنها عملت على قاعدة تكنيك رفع الوزن وطريقة رفع الأوزان حتى تحافظ على لياقتها.

لعبة حمل الأثقال

وعن اختيارها للعبة حمل الأثقال، أوضحت أنها لم تفكر بالموضوع كثيراً ولكن مع الأيام ووجود بطلات رفع الأثقال من حولها أمثال خديجة المؤمن ودلال المؤمن جعلها تتحمس في ممارستها.

وعن أهم العقبات ذكرت أن ضيق فترة الاستعداد للبطولة وكونها تننافس في فئة وزنية أعلى من وزنها كانت من أهم العقبات لأنها احتاجت لمجهود كبير للوصول للفئة الوزنية المطلوبة.

لكن ارتفاع الوعي بخصوص هذه الرياضة وظهور البطلات فيها كان قدوة لبقية الفتيات للبدء في ممارستها ووجود منافسة قوية بين اللاعبات.

أهم المهارات

وعن أهم المهارات التي تعلمتها خلال فترة التدريب أوضحت أنها كانت مهارات عقلية، مثل كيفية التعامل مع المثبطات وإبقاء معنوياتها عالية والاستمرار في بذل المجهود العالي ومواجهة التحديات.

أما عن مشاركاتها في رفع الأثقال فأوضحت أنها عبارة عن مشاركات محلية شاركت في بطولات الاتحاد السعودي لرفع الأثقال وحققت فيها الميدالية الفضية وشاركت في دورة الألعاب السعودية وحققت الذهبية.

وأكدت على دور اتحاد الأثقال وهيئة الرياضة في دعمها ودعم دخول اللاعبات لهذه الرياضة.

يذكر أن دورة الألعاب السعودية تعد أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ السعودية، وتستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي، و2000 مشرف فنّي وإداري يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، ويتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية.

وحلت مارية السيهاتي في المركز الثاني في بلعبة حمل الأثقال بدورة الألعاب هذا العام، ونالت الميدالية الفضية، بينما جاءت منيرة عبد الله ثالثة، وحصلت على الميدالية البرونزية.