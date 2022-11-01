اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مناسبة

مجلس الوزراء: إنشاء المجلس الأعلى للفضاء برئاسة ولي العهد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة عقدها برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، إنشاء مجلس باسم "المجلس الأعلى للفضاء" برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتعديل اسم "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" لتكون "هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية".

استعراض الفرص السعودية أمام 80 شركة بريطانية للاستثمار بتقنيات الفضاء اقتصاد اقتصاد السعودية استعراض الفرص السعودية أمام 80 شركة بريطانية للاستثمار بتقنيات الفضاء

وفي بداية الجلسة، استعرض المجلس مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه التحديات الدولية.

شراكات اقتصادية استراتيجية

فيما أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، في بيان عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بإعلان ولي العهد عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وعُمان، بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال، بما يساهم في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، وتعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.

كما أشاد المجلس، بما حققته مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة من حضور دولي أسهم في تشكيل الكثير من الأفكار والحلول للتحديات التي يواجهها العالم في الفترة الحالية، وكذا ما شهدته من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإطلاق العديد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الداعمة لقطاع الاستثمار.

يذكر أنه منذ العام 2018، عززت المملكة اهتمامها بالنشاط الفضائي، عبر إنشائها الهيئة السعودية للفضاء، وسعت إلى تعزيز الأمن والحماية لهذا القطاع من أي مخاطر محتملة. كما شجعت الأنشطة البحثية والصناعية المتصلة بهذا المجال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجمهوريون الأكثر حماسا للتصويت في انتخابات الكونغرس الجمهوريون الأكثر حماسا للتصويت في انتخابات الكونغرس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط