مجلس الوزراء: إنشاء المجلس الأعلى للفضاء برئاسة ولي العهد

أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة عقدها برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، إنشاء مجلس باسم "المجلس الأعلى للفضاء" برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتعديل اسم "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" لتكون "هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية".

وفي بداية الجلسة، استعرض المجلس مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه التحديات الدولية.

مادة اعلانية

شراكات اقتصادية استراتيجية

فيما أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، في بيان عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بإعلان ولي العهد عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وعُمان، بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال، بما يساهم في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، وتعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.

#مجلس_الوزراء: إنشاء مجلس باسم (المجلس الأعلى للفضاء) برئاسة صاحب السمو الملكي #ولي_العهد رئيس مجلس الوزراء, وتعديل اسم (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) لتكون (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية).#واس pic.twitter.com/i8OvOJgnPy — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 1, 2022

كما أشاد المجلس، بما حققته مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة من حضور دولي أسهم في تشكيل الكثير من الأفكار والحلول للتحديات التي يواجهها العالم في الفترة الحالية، وكذا ما شهدته من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإطلاق العديد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الداعمة لقطاع الاستثمار.

يذكر أنه منذ العام 2018، عززت المملكة اهتمامها بالنشاط الفضائي، عبر إنشائها الهيئة السعودية للفضاء، وسعت إلى تعزيز الأمن والحماية لهذا القطاع من أي مخاطر محتملة. كما شجعت الأنشطة البحثية والصناعية المتصلة بهذا المجال.