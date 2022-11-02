الألعاب السعودية: تتويج الفائزات في منافسات السباحة للسيدات

حصدت اللاعبة كوثر البارودي ميداليتين ذهبيتين في منافسات السباحة للسيدات التي أقيمت اليوم في صالة الرياضات المائية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022، والتي تستضيفها العاصمة الرياض، وتستمر منافساتها حتى يوم 7 نوفمبر المقبل.

ففي مسابقة 50 متر حرة للسيدات، حققت كوثر البارودي المركز الأول والميدالية الذهبية مسجلة 29:29 ثانية، تلتها في المركز الثاني هنا جابر بزمن قدره 30.01 ثانية، وجاءت مشاعل العايد في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن قدره 30.70 ثانية.

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وحصدت البارودي ميداليتها الذهبية الثانية في مسابقة 50 متر صدر للسيدات، وسجلت زمناً قدره 38:20 ثانية، وجاءت مريم مصطفى في المركز الثاني بزمن قدره 39:37 ثانية، وحلّت مشاعل العايد في المركز الثالث بزمن قدره 41:00 ثانية.

وتوّج الفائزات عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ووكيل التخطيط والتطوير في وزارة الرياضة أضواء العريفي، وعضو لجنة المرأة الرياضية منى الشهاب، ورئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني.

منافسات الريشة

وانطلقت اليوم منافسات الريشة الطائرة في معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 نادياً، وتتواصل منافسات دور المجموعات اليوم وغداً، على أن تقام الأدوار النهائية يوم الخميس المقبل.

في حين وتواصلت منافسات دور المجموعات لكرة الطائرة سيدات والتي تقام على صالة نادي الهلال، حيث فاز فريق العنقاء على الاتحاد 3-0، والهلال على الترجي بنتيجة 3-0، وفي منافسات الرجال، فاز الابتسام على النصر بنتيجة 3-0، والأهلي على الاتحاد بنتيجة 3-0.

وفي منافسات كرة اليد التي تقام في صالة جامعة الملك سعودي، فاز الخليج على القارة بنتيجة 31-28، كما تعادل مضر مع الزلفي بنتيجة 27-27.

الدور ربع النهائي للتنس

واختتمت اليوم منافسات الدور ربع النهائي للتنس والتي تقام في مقر الاتحاد السعودي للتنس، والتي أسفرت عن صعود سليمان القاسم وسعود الحقباني وعمار الحقباني وراكان القعود إلى الدور نصف النهائي لمنافسات فردي الرجال، كما صعدت يارا الحقباني سارة العبيدان إلى الدور نصف النهائي لمنافسات السيدات.

واستكملت اليوم منافسات البلياردو ودور المجموعات للإسكواش والسهام والكرة الطائرة الشاطئية.

فيما ستختتم اليوم منافسات الملاكمة التايلاندية ومنافسات البلوت، ومنافسات الجمباز.