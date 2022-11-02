السعودية: ندعم التضامن العربي وإيجاد آليات لمواجهة التحديات

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمام القمة العربية في الجزائر، اليوم الأربعاء، أن السعودية تدعم التضامن العربي وإيجاد آليات لمواجهة التحديات المشتركة.

وشدد على أن الصراعات الجيوسياسية تنذر بتقويض العالم على مواجهة التحديات، مشيراً إلى ضرورة توحيد المواقف لتحقيق غايات العمل العربي المشترك، لافتاً إلى ضرورة العمل على إصلاح منظومة الجامعة العربية.

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كما قال إن التدخلات الخارجية والميليشيات تحتم تكاتف الجهود لمواجهتها، مشدداً على رفض نهج التوسع والهيمنة على حساب الآخرين، مشيرا إلى عدم السماح للآخرين بفرض قيمهم على الدول العربية.

التكامل الاقتصادي

إلى ذلك، أوضح أن التكامل الاقتصادي أمر مهم للدول العربية، وأن المملكة تسعى لذلك، وتؤكد ضرورة التكامل العربي لسد احتياجات الغذاء.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن المملكة تسعى إلى دعم التنمية في الدول الشقيقة ضمن رؤية 2030.

وفي الشأن الفلسطيني، شدد على دعم إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أما في الملف اليمني، فقال إن المملكة دعمت جهود المبعوث الأممي في اليمن لتمديد الهدنة، لافتاً إلى ضرورة مواصلة الضغط الدولي لتحقيق السلام في اليمن.

وشدد على أهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني.

حل الخلافات الليبية داخلياً

وفيما يخص الشأن الليبي، لفت إلى أن حل الخلافات في ليبيا ينبع من الداخل بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وعن العراق، رحب وزير الخارجية السعودي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مبينا مواصلة تقديم الدعم اللازم للعراق.

في موازاة ذلك، قال إن المملكة تشدد على محورية سيادة لبنان، داعياً إلى انتخاب رئيس للبنان يكون قادرا على توحيد البلاد.

دعم حل سياسي في سوريا

وأكد دعم إيجاد حل سياسي في سوريا يحفظ هويتها وأراضيها.

وقال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تسعى إلى دعم السودان وتحقيق التوافق والسلام.

يشار إلى أن العاصمة الجزائرية تستضيف القادة العرب في القمة الحادية والثلاثين تحت عنوان "لم الشمل" وهي الأولى التي تنعقد منذ ثلاث سنوات.