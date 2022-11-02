اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
النيابة العامة السعودية

النيابة العامة: السجن 65 سنة لمتورطين في اختلاس مال عام

العربية.نت - مريم الجابر 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات نيابة الأموال انتهت إلى توجيه الاتهام لـ 11 شخصاً وكياناً تجارياً بـ"تكوين تشكيل إجرامي منظّم بغرض اختلاس المال العام".

النيابة العامة السعودية تباشر التحقيق في حادثة دار التربية بخميس مشيط السعودية النيابة العامة السعودية تباشر التحقيق في حادثة دار التربية بخميس مشيط

وكشفت إجراءات التحقيق المكثّفة عن قيام المذكورين باختلاس "مادة الديزل المدعومة حكومياً" بشرائها بكميات كبيرة مستغلين امتلاكهم محطات تعبئة الوقود وإعادة بيعه بصورة غير مشروعة لأشخاصٍ يقومون بتهريبه إلى خارج المملكة، وبيعه في دول أخرى.

جرائم أخرى

كذلك ارتكابهم عدداً من الجرائم الأخرى، منه: غسل الأموال، والتزوير، والتستر، ومخالفة نظام مراقبة البنوك، حيث جرى توقيفهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.

وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانة الجناة بما نُسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدة بلغ مجموعها 65 سنة، ومصادرة الأعيان والأصول المستخدمة في الجريمة والمتحصلات منها، والوسائل التي ارتكبت بها، وغرامات مالية تجاوزت 29.000.000 ريال.

إلغاء تراخيص

ومنع الكيانات التجارية من التعاقد مع الجهات العامة، وإلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة للجناة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.

وأكد المصدر حرمة الجناية على المال العام، وأن المساس به موجب للمساءلة الجزائية المشدّدة، منوّهاً بأن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد الوطني من الاعتداء عليه، وستقدم مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن واقتصاد الوطن للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تضع الأزمة الأوكرانية قوانيناً لحرب الفضاء؟ هل تضع الأزمة الأوكرانية قوانيناً لحرب الفضاء؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط