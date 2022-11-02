منصات وتقنيات تدير العمرة لهذا العام.. تعرف عليها

تعتمد منظومة موسم العمرة لهذا العام بشكل كبير على المنصات والتقنية الحديثة والتكنولوجية، وأيضاً على رقمنة الإجراءات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي تصريح لـ"العربية.نت"، أوضح هاني علي العميري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة، أن تلك التقنيات وجدت لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي.

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"منصة نسك"

وأضاف أن جميع هذه الأدوات التقنية متطورة تستخدم الأجهزة الذكية لتسهم في تنظيم عملية العمرة من بلدان المعتمرين ومناطقهم وصولاً إلى الحرمين الشريفين، وذلك من خلال إصدار تأشيرات العمرة وحجوزات الطيران والفنادق وغيرها.

كما أشار العميري إلى أن "منصة نسك" تعتبر اليوم المسوق للحج والعمرة بإشراف هيئة السياحة السعودية ووزارة الحج والعمرة، حيث يمكن من خلالها حجز باقات العمرة واستعراض البرامج ومقدمي الخدمات ومنصات التسويق.

جولات هامة

وبيّن أن هناك عدة جولات عالمية لتطبيق "نسك"، كان آخرها مصر وكازاخستان وأوزباكستان وإندونيسيا، متوقّعاً مزيداً من الجولات خلال الفترة القادمة لأهم العواصم الإسلامية والعالمية.

يشار إلى أن العميري كان دل على أهمية تلك الجولات للترويج السياحي وإعلان انطلاق "تطبيق نسك" الذي سوف يكون النقلة النوعية الكبرى والمتقدمة لخدمات الحجاج والمعتمرين لتوفير التأشيرة والفنادق والنقل والإعاشة والتأمين الطبي والبرامج السياحية والمزارات وإثراء التجربة وكل ما يحتاجه ضيوف الرحمن، لافتاً إلى أن هناك نحو 400 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة،