وصل إلى قطر.. رحالة سعودي يسير 55 يوماً لحضور كأس العالم

بعد نحو 55 يوماً سيراً على الأقدام، وصل الرحالة السعودي عبدالله السلمي إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم 2022.

وقال السلمي لـ"العربية.نت" إنه وصل إلى قطر بعد أن قطع أكثر من 1600 كلم مشياً على الأقدام من كورنيش جدة غرب السعودية إلى كورنيش الدوحة في قطر لحضور المونديال.

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سعيد بهذا الإنجاز

كما أضاف أنه رغم الظروف المناخية وعبوره للمناطق الصحراوية والصعوبات التي واجهته في الرحلة إلا أنه سعيد جداً بهذا الإنجاز.

كذلك أبان أنه بدأ بالتفكير والإعداد لهذه الرحلة من فترة طويلة بهدف حضور مباريات كأس العالم، بالإضافة إلى إثبات قوة التحمل والإرادة في قدرته على قطع المسافات الطويلة سيراً على الأقدام.

جهد وصبر وتحدٍّ

وأشار السلمي إلى أنه اتخذ جميع الاحترازات ووسائل السلامة لتأمين رحلته، كما أن لديه جهاز تتبع متصلا بجوال شقيقه وعددا من أصدقائه لمتابعة خط سير رحلته.

فيما أوضح أنه لم يتوقع هذا الصدى والتشجيع الكبيرين من جميع فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الترحال يتطلب جهداً كبيراً وصبراً وتحدياً، خصوصاً أن الرحالة يتنقل بين أماكن مختلفة ويجتاز الأودية السحيقة والممرات الصحراوية، مؤكداً أنه يعشق هذه الهواية ويحاول اكتشاف الجديد من خلالها.

إلى ذلك ختم حديثه قائلاً إن لديه خبرات كثيرة في المشي سواء داخل السعودية أو في أستراليا أو كندا وغيرها، مبيناً أنه منذ سنوات عديدة يخرج من منزله عند شروق الشمس ويسير مشياً على الأقدام حتى الساعة العاشرة صباحاً ومن ثم يعاود المشي بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس بشكل يومي.