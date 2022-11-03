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السعودية تدين بشدة محاولة اغتيال عمران خان

وزارة الخارجية السعودية أكدت دعم المملكة لجهود باكستان الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره

العربية.نت
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

نقل عمران خان للعلاج بعد إصابته
نقل عمران خان للعلاج بعد إصابته
إعلام باكستاني: منفذ الهجوم على عمران خان يقر بأنه أراد قتله العرب والعالم باكستان إعلام باكستاني: منفذ الهجوم على عمران خان يقر بأنه أراد قتله

وأكدت الوزارة "وقوف المملكة مع باكستان وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها ومسيرتها التنموية، مشيرة إلى دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مع تمنياتها لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق السلامة والاستقرار والازدهار"، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

هذا وقالت الشرطة الباكستانية إن مسلحاً فتح النار على قافلة انتخابية كانت تقل خان اليوم، ما أدى إلى إصابته إصابة طفيفة في الساق، ومقتل أحد أنصاره، وإصابة تسعة آخرين بجروح.

وألقي القبض على المسلح على الفور في موقع الحادث، ونشرت الشرطة في وقت لاحق مقطعاً مصوراً له وهو قيد الاحتجاز، يعترف فيه بإطلاق النار، ويقول إنه تصرف من تلقاء نفسه.

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