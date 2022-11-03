الصحة السعودية تنصح هذه الفئة بتطعيم الإنفلونزا الموسمية
أطلقت وزارة الصحة السعودية مؤخراً حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار "اللحظة اللي ماتتمناها"
نصحت وزارة الصحة السعودية بتطعيم الإنفلونزا الموسمية وذلك لتقليل مضاعفات الإصابة لدى كبار السن والأطفال.
وأوضحت أن كبار السن والأطفال من الفئات الأكثر تأثرًا بالإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها، أخذ اللقاح ضرورة لحمايتهم بإذن الله.
وقد أطلقت وزارة الصحة السعودية مؤخراً حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار "اللحظة اللي ماتتمناها"، تستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع, مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم.
وأوضحت الصحة أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنُب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وتجنُب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السُعال، والحرص على نظافة المكان.
وتسعى "الصحة" من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين، وخفض معدل المصابين، وعدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.
وأوصت المواطنين والمقيمين بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، والحجز عبر تطبيق صحتي في خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية، حيث إن التطعيم يقي من الإصابة في هذا المرض بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 90%.
يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزاً للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
-
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدسالوكالة الرسمية قالت إن داود ريان هو القتيل الثاني من بلدة بيت دقو خلال 24 ساعة العرب والعالم
-
الجيش الأوكراني يُسقط 10 مسيرات.. وموسكو تشن 80 هجوماً براجمات الصواريخانقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد قصف روسي دمر خطوط الضغط العالي الباقية العرب والعالم
-
بعد اتهامها لندن بالتورط بهجمات.. روسيا تستدعي سفيرة بريطانياموسكو تتهم لندن بالتورط في هجوم بطائرة مسيرة على أسطول البحر الأسود الروسي في القرم وفي الانفجار الذي طال خطي الغاز نورد ستريم 1 و2 العرب والعالم
-
جماركها 450 مليون جنيه.. مصر تضبط أضخم شحنة أجهزة إلكترونية مهربةالشحنة تحوي 25 طرداً بعدد 200 كرتونة كلها أجهزة إلكترونية كانت ستدخل البلاد على أنها كواشف معملية مصر