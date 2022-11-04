إصابة اثنين في حريق اندلع بناقلة وقود بالمدينة المنورة

تمكّنت فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة، من إخماد حريق اندلع في ناقلة وقود بمحطة في حي العريض.

ولفتت المديرية إلى أن الحـادث نتج عنه إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأضافت أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تصاعدت بسبب الحريق في المنطقة المحيطة بمحطة الوقود، لكن فرق الإنقاذ بذلت جهودها للسيطرة عليها.

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فيما تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، لاشتعال النيران في سيارة، أثناء تفريغ أحد الصهاريج حمولة الوقود في الخزانات المخصصة.

ورصد الفيديو، توقف سيارة صغيرة وعند نزول السائق وأغلق الباب، نتج على ما يبدو شرارة اشتعلت في البنزين الذي تسرب على الأرض.

كما أدت الشرارة إلى اشتعال النيران أسفل السيارة الصغيرة، الأمر الذي دفع قائد الصهريج لمحاولة الهروب بالشاحنة من الموقع، مما أدى إلى انفصال الخرطوش المخصص لتفريغ الوقود في الخزانات الأرضية.