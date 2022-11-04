مزاد على لوحات رسمها مصابون بالتوحد يجمع 6.5 مليون ريال

كشفت الأمينة العامة لـ"جمعية أسر التوحد" أريج المعلم، أن إجمالي المبيعات والتبرعات التي تم جمعها في المزاد العلني الذي نظمته الجمعية في مدينة الرياض لبيع 100 لوحة فنية رسمها فنانون من ذوي التوحد، بلغ ما يقارب 6.5 مليون ريال.

وأكدت أريج المعلم في تصريحات لـ"العربية.نت" على هامش المزاد الذي حضره رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان، ونائب وزير الثقافة حامد فايز، ومجموعة من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الثقافي، أن المبلغ تم تحقيقه في وقت وجيز وقياسي، وسيذهب بالكامل لإنشاء أول مشروع لتنمية مواهب ذوي التوحد على مستوى المملكة.

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وأضافت أن المزاد جاء ضمن مبادرة "ريشة طيف"، التي تعد الأولى من نوعها في السعودية، حيث اجتمع 100 فنان من ذوي التوحد بـ100 فنان تشكيلي سعودي في دمج مجتمعي استثنائي لذوي التوحد من خلال الفنون في 5 مناطق من المملكة (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، عسير، وجازان) لرسم 100 لوحة فنية.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو "تحقيق الاستدامة في الخدمات المقدمة لذوي التوحد بنموذج خيري مبتكر".

وتابعت: "منذ تم تأسيس الجمعية وهي تولي اهتماما كبيرا بذوي التوحد وأسرهم، والمطالبة بحقوقهم، وتقديم لهم كامل الخدمات بكفاءة عالية"، مضيفةً: "منذ تولي الأمير سعود بن عبدالعزيز رئاسة الجمعية قبل 3 سنوات انتقل عمل الجمعية من جمعية رعوية إلى جمعية تنموية".

وقالت إن "المشاريع التي تعمل عليها الجمعية جميعها تتمحور حول تنمية مواهب ذوي التوحد وإبرازهم للمجتمع، وذلك ليتعرف المجتمع على المشاكل التي يواجهها ذوو التوحد، ولتقديم المساعدة لهم".