القبض على مقيمة باكستانية متورطة بخطف طفلة مكة

بعد اختفاء طفلة من الجنسية البرماوية تبلغ 5 سنوات قرب الحرم المكي وعثور الأجهزة الأمنية عليها بصحة جيدة بأحد الأماكن العامة في العاصمة المقدسة، كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة الملابسات.
وأوضحت في بيان عبر حسابها في تويتر الأحد أنه تبين من إجراءات الاستدلال تورط مقيمة من الجنسية الباكستانية في اختفاء رتيل أسعد.
#شرطة_منطقة_مكة:— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 6, 2022
الكشف عن ملابسات اختفاء طفلة
من الجنسية البرماوية والعثور عليها
بصحة جيدة. pic.twitter.com/WgVv45dTOi
كما أكدت أنه تم القبض عليها وإيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.
في ممشى الشوقية
يذكر أن رتيل اختفت في ممشى الشوقية يوم 29 أكتوبر الفائت عند الساعة 11 والنصف ليلاً.
إلا أن الأجهزة الأمنية في العاصمة المقدسة تمكنت صباح 1 نوفمبر من العثور عليها.
غيروا في ملامحها
وقالت والدتها لـ"العربية.نت" إن رتيل كانت مخطوفة من قبل مجهولين غيروا في ملامحها وقصوا شعرها بهدف الخطف.
كما أضافت أنه عندما وجدوا أن هناك استنفاراً أمنياً وشعبياً وأن موضوع خطفها أصبح وسماً "ترند" قاموا بإيصالها للحرم حيث تم العثور عليها.
-
كييف: لا خطة لإجلاء سكان العاصمة.. والوضع تحت السيطرةنفت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، ما تردد عن التخطيط لعملية إجلاء طارئة لسكان المدينة البالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين نسمة، مؤكدة على أن ... العرب والعالم
-
انتخابات أميركا النصفية.. 7 مقاعد يرجح أن تحدد الأغلبيةفي غضون أيام، يتوجه الناخبون في الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات النصفية.وحالياً تقف الرياح السياسية بقوة في ظهر الجمهوريين، غير أن ... أميركا
-
بعد تزويد روسيا بالمسيرات.. خطة أوروبية لمعاقبة إيرانبحثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد سبل مواجهة ما وصفته المفوضية بالدور "السلبي" ... العرب والعالم