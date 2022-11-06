القبض على مقيمة باكستانية متورطة بخطف طفلة مكة

بعد اختفاء طفلة من الجنسية البرماوية تبلغ 5 سنوات قرب الحرم المكي وعثور الأجهزة الأمنية عليها بصحة جيدة بأحد الأماكن العامة في العاصمة المقدسة، كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة الملابسات.

وأوضحت في بيان عبر حسابها في تويتر الأحد أنه تبين من إجراءات الاستدلال تورط مقيمة من الجنسية الباكستانية في اختفاء رتيل أسعد.

#شرطة_منطقة_مكة:

الكشف عن ملابسات اختفاء طفلة

من الجنسية البرماوية والعثور عليها

بصحة جيدة. pic.twitter.com/WgVv45dTOi — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 6, 2022

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كما أكدت أنه تم القبض عليها وإيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.

في ممشى الشوقية

يذكر أن رتيل اختفت في ممشى الشوقية يوم 29 أكتوبر الفائت عند الساعة 11 والنصف ليلاً.

إلا أن الأجهزة الأمنية في العاصمة المقدسة تمكنت صباح 1 نوفمبر من العثور عليها.

غيروا في ملامحها

وقالت والدتها لـ"العربية.نت" إن رتيل كانت مخطوفة من قبل مجهولين غيروا في ملامحها وقصوا شعرها بهدف الخطف.

كما أضافت أنه عندما وجدوا أن هناك استنفاراً أمنياً وشعبياً وأن موضوع خطفها أصبح وسماً "ترند" قاموا بإيصالها للحرم حيث تم العثور عليها.