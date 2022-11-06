مكة.. انطلاق المسابقة الدولية في حفظ القرآن للعسكريين

تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، انطلقت في مكة المكرمة اليوم الأحد، المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين التي تُنظمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة في وزارة الدفاع في المدة 12 – 19 ربيع الآخر 1444هـ.

ونيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، افتتح المشرف العام على مركز الحرب الفكرية الدكتور محمد العيسى المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين، وذلك بحضور المدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المشرف العام على المسابقة عبدالرحمن الحسيني.

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وألقى العيسى، كلمة رحّب فيها بالمشاركين في المسابقة، وقال: "نحمد الله أن هيّـــأ لهذه البلاد ولاة أمـرٍ جعلوا العناية بالقرآن الكريم والعمل به في مقدمة اهتماماتهم، وهيؤوا لخدمته وافــرًا من الأعمال الجليلة، فتحقّق لهم السبق في الاهتمام بالقرآن الكريم والعناية به على أوجهٍ عديدة، شملت تعليم أبناء هذه البلاد، والمقيمين فيها سُبـل تلاوة القرآن وحفظه وتفسيره وتدبره".

تلا ذلك كلمة للمدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المشرف العام على المسابقة عبدالرحمن الحسيني، تحدث فيها عن جهود الدولة في العناية والاهتمام بالقرآن الكريم وحفظته.

بعد ذلك، استمعت لجنة التحكيم إلى تلاوات عدد من المتسابقين الذين يمثلون أكثــــر من 27 دولة.





يُـــذكر أن المسابقة تُــقام على مدتين، تبدأ الأولى من الساعة 8:00 ص إلى 12:00م، والثانية من الساعة 4:00م إلى 5:30م، ويتخللها بعض الأنشطة المرتبطة بالقرآن الكريم وعلومه.