وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره العراقي التعاون الدفاعي

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، مع نظيره العراقي ثابت محمد العباسي تطوير التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، وسبل دعمهما وتعزيزهما، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحثا في اتصال هاتفي ، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقينإضافةً إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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إلى ذلك، قدَّم الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز التهنئة لوزير الدفاع العراقي بمناسبة تعيينه وزيرًا للدفاع بجمهورية العراق.

