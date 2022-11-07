الدفاع السعودية: سقوط مقاتلة أف 15 ونجاة طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، سقوط طائرة مقاتلة من نوع "أف -15 إس" بسبب خلل فني أثناء مهمة تدريبية. إلا أنها أكدت نجاة طاقمها الجوي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد الركن تركي المالكي في بيان، أنه عند الساعة (22:52) من مساء يوم الأحد (06 نوفمبر 2022) سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "أف -15 إس" نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية.

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كما أضاف أن الطاقم الجوي المكون من ضابطين، نجا بعد استخدام كرسيي النجاة، مؤكداً أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

إلى ذلك، ختم المالكي تصريحه مشيراً إلى أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث.

يشار إلى أن سلاح الجو السعودي صنف ضمن العشرة الأوائل لأقوى قوة جوية في العالم عام 2022، من بين 142 دولة، بحسب موقع "غلوبال فاير بور" الأميركي.