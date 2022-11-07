المتهم بإشعال حريق المدينة: لم أدخّن في حياتي

بعدما شغلت مشاهد الحريق العديد من السعوديين على مواقع التواصلـ، خرج السائق الذي اتهمه البعض بأنه كان السبب باشتعال النار في احدى محطات الوقود في المدينة المنورة عن صمته.

و أوضح نبيل عبد الله، سائق السيارة التي قيل إنها كانت الشرارة الأولى لاندلاع الحريق الهائل الذي طال ناقلة وقود بمحطة في حي العريض بالمدينة، يوم الخميس الماضي، بسبب سيجارة أشعلها، أنه لم يدخن أبداً في حياته.

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كما أضاف الرجل المصاب من داخل المستشفى الذي يعالج فيه، أن ناقلة البنزين كانت سبب إصابته. و شدد على أن التدخين لم يكن أبداً سبب الحريق، موضحاً أنه لا يدخن السجائر، في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية.

إصابة شخصين

جاء ذلك بعدما أعلن الدفاع المدني في حسابه على تويتر، قبل أيام أنه تمكن من إخماد حريق في ناقلة وقود بمحطة في حي العريض.

وذكر أن الحادث نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أخمد مدني #المدينة_المنورة حريقًا في ناقلة وقود بمحطة في حي العريض، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/x4uX1xeTXX — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 3, 2022

إخماد الحريق

يشار إلى أن كاميرات مراقبة كانت سجّلت اللحظات الأولى لاندلاع النار، وأظهرت الرجل يخرج من سيارة صغيرة كانت متوقفة داخل محطة الوقود إلى أن اشتعلت فيها النيران بكثافة، وانتقلت بعدها إلى عربة أثناء تفريغها حمولة وقود في الخزانات.

فيما هرب الرجل مسرعاً من المكان ومعه الموجودين.

في حين تمكّنت فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة، من إخماد الحريق الذي طال أبنية حوله.