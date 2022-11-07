بعد القبض على خاطفة ابنتها.. والدة طفلة مكة: أشعر بالراحة

بعد أن قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمة من الجنسية الباكستانية تورطت بخطف طفلة من الجنسية البرماوية تبلغ 5 سنوات قرب الحرم المكي، عبرت والدة رتيل أسعد عن سعادتها.
وقالت في حديث لـ"العربية.نت"، اليوم الاثنين، إنها تشعر بالراحة الآن بعد أن تم القبض على خاطفة ابنتها حتى لا تتكرر هذه المأساة مع عائلة أخرى.
كما أوضحت أنها عاشت أياماً عصيبة وقلقاً وخوفاً عند اختفاء رتيل.
فيما أثنت على جهود رجال الأمن في القبض على الخاطفة.
إحالتها للنيابة
يذكر أن شرطة منطقة مكة كانت كشفت، أمس الأحد، ملابسات اختفاء الطفلة.
وقالت في بيان عبر حسابها في تويتر، إنه تبين من إجراءات الاستدلال تورط مقيمة من الجنسية الباكستانية في اختفاء رتيل.
كما أكدت أنه تم القبض عليها وإيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.
في ممشى الشوقية
يذكر أن رتيل أسعد اختفت في ممشى الشوقية يوم 29 أكتوبر الفائت عند الساعة 11 والنصف ليلاً.
إلا أن الأجهزة الأمنية في العاصمة المقدسة تمكنت صباح 1 نوفمبر من العثور عليها.
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