مشاهد جوية مذهلة للشعب المرجانية في نيوم

حصدت سلسلة مشاهد جوية مبهرة وطاغية بزرقتها تفاعل رواد التواصل الاجتماعي بعد أن وثقها المصور محمد أباحسين جمعت بين جمال الرمال في الصحراء والشعب المرجانية الزاهية التي تزخر بها منطقة نيوم في السعودية.

موقع ساحر

وبموقعها على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة حيث تُعد شواطئ نيوم البكر من أجمل الشواطئ، لذلك جذبت عدسة المصور السعودي محمد أباحسين بجمالها.

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وفي حديثه مع "العربية.نت"، قال المصور محمد أباحسين إنه قرر رصد هذا الجمال من خلال عدسته التي رصدت الضوء على النسيج الطبيعي المتنوع والغني في نيوم وبعض المناطق التي لم يتخيل وجودها في المملكة من قبل.

بداية الرحلة

وفي التفاصيل ذكر أباحسين أن الرحلة بدأت من مدينة أملج مرورًا بشواطئ محافظة الوجه العجيبة، وانتهاءً بشمال المملكة على سواحل نيوم التي تجسد لوحة فنية طبيعية ساحرة مرسومة على شواطئ نيوم. وأكد أباحسين على عشقه للتصوير الجوي لأنه يضفي طابعًا مختلفًا لنظرته على العالم.

مشاهد غير مكتشفة

وذكر أنه من خلال عدسته، سلّط الضوء على مشاهد جوية "غير مكتشفة" لشواطئ نيوم، ساعيًا لإبراز جمال المملكة وتنوعها الجغرافي.

وأضاف أن نيوم تزخر بالعديد من الشواطئ الساحرة الغنية بالشعب المرجانية الممتدة على طول الساحل الغربي، والتي تعتبر مصدرًا مهمًا للبيئة البحرية إضافة لطبيعتها البكر.

كما تعد مياه البحر الأحمر في نيوم من أنقى المياه في العالم، نظرًا لاحتضانها العديد من الشعب المرجانية التي تصفي المياه عبر التيارات المائية.