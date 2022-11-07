ولي العهد السعودي إلى مصر.. للمشاركة بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، المملكة اليوم الاثنين، متوجهاً إلى مصر للمشاركة في النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" برئاسة سعودية مصرية مشتركة.

جاء ذلك بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفق ما أفاد الديوان الملكي في بيان.

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مشاركة واسعة

يشار إلى أن النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" تنطلق اليوم في مدينة شرم الشيخ بمصر، برئاسة مشتركة بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبرعاية من ولي العهد السعودي، تنطلق فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالتزامن مع انعقاد قمة قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 27"، وسط مشاركة واسعة من كبار القادة في العالم، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات من مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، ودول المشرق العربي، وأفريقيا، والشركاء الدوليون، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

خارطة طريق طموحة

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان استضاف النسخة الأولى من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض في أكتوبر 2021. وأتاحت القمة إجراء أول حوار إقليمي من نوعه بشأن المناخ، حيث اتفق القادة المشاركون من أكثر من 20 دولة على ضرورة التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة تغير المناخ.

وتقدم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر خارطة طريق طموحة وواضحة للعمل المناخي الإقليمي، مما يضمن تنسيق الجهود واتباع نهج موحد لمواجهة تبعات تغير المناخ على دول المنطقة. كما تمكن المبادرة إيجاد فرص اقتصادية ضخمة في المنطقة، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في عموم المنطقة، مما يعود بالنفع على الأجيال المقبلة ويفتح الآفاق أمام المستقبل الأخضر.

إلى ذلك تسعى الدول المشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022 إلى تحقيق المستهدفات الإقليمية التي دعت إليها المملكة في القمة الافتتاحية للمبادرة، والمتمثلة في تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم.