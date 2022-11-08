أحرقوا مركبة فارهة بمعرض سيارات.. ضبط 10 أشخاص بالرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 10 أشخاص ( 9 مواطنين ووافد من القبائل النازحة) بعد تداول محتوى مرئي يتضمن اشتعال مركبة فارهة من نوع (مرسيدس) وإطلاق نار في معرض للسيارات، نتج عنه إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى.
تـــــــــــــــم الـــــــقــــــبــــــض— وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) November 7, 2022
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سناب الداخلية 🎥 pic.twitter.com/OjWyvG4H4t
كما أفاد بيان نشره حساب الأمن العام في "تويتر"، أنه تم بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية القبض على المواطن الآخر.
وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت لخلافات بينهم في الاتجار بالمخدرات.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما ينت الشرطة أنه تم تحديد هوية متهمين آخرين وجار استكمال القبض عليهم .
شرطة منطقة الرياض تقبض على (10) أشخاص لضلوعهم في حادثة اشتعال مركبة وإطلاق نار، بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية، لخلافات بينهم في الاتجار بالمخدرات. pic.twitter.com/VgSaptOyoq— الأمن العام (@security_gov) November 7, 2022
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