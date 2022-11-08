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السعودية.. مقطع لمعركة حامية بين جملين يثير رواد التواصل الاجتماعي

الأمر استدعى تدخل عدد من الموجودين لمحاولة إنهاء الأزمة

العربية.نت - نادية الفواز
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نشبت معركة بين جملين، وبرك أحدهما على الآخر دون حراك، وظهر الجملان في مقطع مثير تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمعركة حامية نشبت بين الجملين في أحد الأسواق، ما استدعى تدخل عدد من الموجودين لمحاولة إنهاء الأزمة.

وظهر في المقطع الجملان وكل منهما يحاول أن ينال من الآخر، وسط تواجد عدد من الأشخاص الذين يحاولون جاهدين التفريق بينهما بالقوة.

لم يتمكن المتواجدون من التفرقة بين الجملين في البداية، وهرب الاثنان من قبضتهما، وركضا بعيدًا إلا أنه في النهاية استطاعا التفريق بينهما بصعوبة بسحب أحدهما عن الآخر باستخدام سيارة لإنهاء المعركة.

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