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السعودية.. تفاصيل القبض على عصابة تزور العملات
أرشيفية

مباشرة التحقيقات مع سعوديين ووافدين شكلوا عصابة لتزييف العملات

قيام الجناة بإعداد وكر مخصص ومزود بآلات إلكترونية لطباعة العملات الورقية

العربية .نت - مريم الجابر
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صرح مصدر مسؤول في "النيابة العامة" أن نيابة الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق مع تشكيل عصابي إجرامي منظم مكون من مواطنين وأربعة وافدين من جنسيات عربية، بتهمة تزييف النقود، حيث تم إيقافهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الجناة بإعداد وكر مخصص ومزود بآلات إلكترونية لطباعة العملات الورقية.

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ونوه المصدر بأن الجناة يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 سنة، وغرامة مالية تصل إلى 500.000 ريال، طبقاً للمادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، مشددًا على أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والموجبة لعقوبات مشددة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ماضية في حماية التعاملات المالية النقدية من كل أشكال الجناية، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالأمان المالي النقدي والاقتصاد الوطني.

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