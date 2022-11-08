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نفاد مبكر لتذاكر حفلة محمد عبده في "بوليفارد رياض سيتي"

سيعيد فنان العرب من خلال هذا الحفل ذكريات "ليلة المعازيم" التي أحياها في الموسم الماضي

العربية .نت - مريم الجابر
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شهدت تذاكر حفل فنان العرب محمد عبده يوم الجمعة المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض، إقبالاً كبيراً من الجمهور ما أدى إلى نفادها بعد وقت وجيز من طرحها.

إطلالة محمد عبده، ظل جمهوره ينتظرها منذ وقت طويل، حيث يتوقع أن يتجلى في الليلة الاستثنائية ويشكل لوحة طربية عبر وصلاته الغنائية المتفردة.

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وسيعيد فنان العرب من خلال هذا الحفل ذكريات "ليلة المعازيم" التي أحياها في الموسم الماضي وتم من خلالها عرض مسيرته التي امتدت لـ 50 عامًا بتقنية الهولوغرام والتي سجلت 100 أغنية.

يذكر أن الحفل سيقام في المسرح الذي يحمل اسمه بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، حيث تعد الليلة الغنائية للفنان محمد عبده احتفاءً وتقديرًا لعراب الطرب، الذي تمثل حفلاته في موسم الرياض مناسبات استثنائية يبقى صداها في مسامع الحضور لسنوات طويلة.

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